1 доллар США в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте USD в AED по реальному обменному курсу

1 usd
3,67 aed

1.00000 USD = 3.67295 AED

Среднерыночный курс в 21:59
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Популярные валюты

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1 KRW10.06199340.1108110.001005560.0006923330.0005911930.005372490.0128045
1 INR16.130711.787460.01622050.01116780.009536380.08666230.206546
1 JPY9.02440.55945310.009074610.006247850.005335160.04848350.115553
1 CAD994.46761.6504110.19810.6885020.5879225.3427712.7337

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из долларов США в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите USD из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из USD в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доллар США

USD в KRW

USD в INR

USD в JPY

USD в CAD

USD в EUR

USD в GBP

USD в CNY

USD в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доллар США / Дирхам ОАЭ
1 USD3.67295 AED
5 USD18.36475 AED
10 USD36.72950 AED
20 USD73.45900 AED
50 USD183.64750 AED
100 USD367.29500 AED
250 USD918.23750 AED
500 USD1836.47500 AED
1000 USD3672.95000 AED
2000 USD7345.90000 AED
5000 USD18364.75000 AED
10000 USD36729.50000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Доллар США
1 AED0.27226 USD
5 AED1.36130 USD
10 AED2.72261 USD
20 AED5.44522 USD
50 AED13.61305 USD
100 AED27.22610 USD
250 AED68.06525 USD
500 AED136.13050 USD
1000 AED272.26100 USD
2000 AED544.52200 USD
5000 AED1361.30500 USD
10000 AED2722.61000 USD