5 новых тайваньских долларов в узбекские сомы

Сконвертируйте TWD в UZS по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = so'm399,0 UZS

Среднерыночный курс в 18:25
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График изменения обменного курса TWD к UZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 TWD в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий401,5750402,5570
Низкий396,8960388,9180
В среднем399,1092397,5236
Изменение0.49%2.52%
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Соотношение 1 TWD к UZS

За последние 30 дней максимальный курс TWD к UZS составил 401,5750, а минимальный — 396,8960. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 399,1092. Изменение курса TWD к UZS в процентном соотношении составило 0.49.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к UZS составил 402,5570, а минимальный — 388,9180. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 397,5236. Изменение курса TWD к UZS в процентном соотношении составило 2.52.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7751,3911,527,775152,730,934
1 SGD0,75310,5831,0481,1455,857115,0550,703
1 GBP1,2911,71411,7961,96210,039197,1971,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,59109,7950,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Узбекский сом
1 TWD399,00100 UZS
5 TWD1 995,00500 UZS
10 TWD3 990,01000 UZS
20 TWD7 980,02000 UZS
50 TWD19 950,05000 UZS
100 TWD39 900,10000 UZS
250 TWD99 750,25000 UZS
500 TWD199 500,50000 UZS
1000 TWD399 001,00000 UZS
2000 TWD798 002,00000 UZS
5000 TWD1 995 005,00000 UZS
10000 TWD3 990 010,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Новый тайваньский доллар
1 UZS0,00251 TWD
5 UZS0,01253 TWD
10 UZS0,02506 TWD
20 UZS0,05013 TWD
50 UZS0,12531 TWD
100 UZS0,25063 TWD
250 UZS0,62657 TWD
500 UZS1,25313 TWD
1000 UZS2,50626 TWD
2000 UZS5,01252 TWD
5000 UZS12,53130 TWD
10000 UZS25,06260 TWD