10 тысяч новых тайваньских долларов в кувейтские динары

Сконвертируйте TWD в KWD по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ك0,009551 KWD

Среднерыночный курс в 05:02
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График изменения обменного курса TWD к KWD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KWD
1 TWD в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00960,0097
Низкий0,00950,0094
В среднем0,00960,0095
Изменение0.22%1.21%
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Соотношение 1 TWD к KWD

За последние 30 дней максимальный курс TWD к KWD составил 0,0096, а минимальный — 0,0095. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0096. Изменение курса TWD к KWD в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к KWD составил 0,0097, а минимальный — 0,0094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0095. Изменение курса TWD к KWD в процентном соотношении составило 1.21.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,391,527,775152,6950,934
1 SGD0,75410,5851,0481,1465,862115,1160,704
1 GBP1,291,71111,7931,96110,028196,9461,205
1 CAD0,7190,9540,55811,0935,592109,8210,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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TWD в AUD

TWD в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Кувейтский динар
1 TWD0,00955 KWD
5 TWD0,04775 KWD
10 TWD0,09551 KWD
20 TWD0,19101 KWD
50 TWD0,47753 KWD
100 TWD0,95506 KWD
250 TWD2,38764 KWD
500 TWD4,77528 KWD
1000 TWD9,55057 KWD
2000 TWD19,10114 KWD
5000 TWD47,75285 KWD
10000 TWD95,50570 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Новый тайваньский доллар
1 KWD104,70600 TWD
5 KWD523,53000 TWD
10 KWD1 047,06000 TWD
20 KWD2 094,12000 TWD
50 KWD5 235,30000 TWD
100 KWD10 470,60000 TWD
250 KWD26 176,50000 TWD
500 KWD52 353,00000 TWD
1000 KWD104 706,00000 TWD
2000 KWD209 412,00000 TWD
5000 KWD523 530,00000 TWD
10000 KWD1 047 060,00000 TWD