10 кенийских шиллингов в индийские рупии

Сконвертируйте KES в INR по реальному обменному курсу

10 kes
5,66 inr

1.00000 KES = 0.56586 INR

Среднерыночный курс в 14:25 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KES к INR

1 мин. назад 1 KES → 0 INR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859851.066988.68661.444051.655390.956518.2171
1GBP1.1629911.24075103.1381.679361.925141.112421.1856
1USD0.93730.805964183.12551.35351.551590.896517.0748
1INR0.01127570.009695750.0120310.01628260.01866560.01078490.20541

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в индийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийских шиллингов

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Индийская рупия
1 KES0.56586 INR
5 KES2.82932 INR
10 KES5.65865 INR
20 KES11.31730 INR
50 KES28.29325 INR
100 KES56.58650 INR
250 KES141.46625 INR
500 KES282.93250 INR
1000 KES565.86500 INR
2000 KES1131.73000 INR
5000 KES2829.32500 INR
10000 KES5658.65000 INR
Обменные курсы Индийская рупия / Кенийский шиллинг
1 INR1.76721 KES
5 INR8.83605 KES
10 INR17.67210 KES
20 INR35.34420 KES
50 INR88.36050 KES
100 INR176.72100 KES
250 INR441.80250 KES
500 INR883.60500 KES
1000 INR1767.21000 KES
2000 INR3534.42000 KES
5000 INR8836.05000 KES
10000 INR17672.10000 KES