Франки Джибути в маврикийские рупии

Сконвертируйте DJF в MUR по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = ₨0,2610 MUR

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса DJF к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 DJF в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26160,2621
Низкий0,25780,2563
В среднем0,25960,2595
Изменение0.69%-0.08%
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Соотношение 1 DJF к MUR

За последние 30 дней максимальный курс DJF к MUR составил 0,2616, а минимальный — 0,2578. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2596. Изменение курса DJF к MUR в процентном соотношении составило 0.69.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к MUR составил 0,2621, а минимальный — 0,2563. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2595. Изменение курса DJF к MUR в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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DJF в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Маврикийская рупия
1 DJF0,26103 MUR
5 DJF1,30517 MUR
10 DJF2,61034 MUR
20 DJF5,22068 MUR
50 DJF13,05170 MUR
100 DJF26,10340 MUR
250 DJF65,25850 MUR
500 DJF130,51700 MUR
1000 DJF261,03400 MUR
2000 DJF522,06800 MUR
5000 DJF1 305,17000 MUR
10000 DJF2 610,34000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Франк Джибути
1 MUR3,83092 DJF
5 MUR19,15460 DJF
10 MUR38,30920 DJF
20 MUR76,61840 DJF
50 MUR191,54600 DJF
100 MUR383,09200 DJF
250 MUR957,73000 DJF
500 MUR1 915,46000 DJF
1000 MUR3 830,92000 DJF
2000 MUR7 661,84000 DJF
5000 MUR19 154,60000 DJF
10000 MUR38 309,20000 DJF