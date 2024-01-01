Франки Джибути в болгарские левы

Сконвертируйте DJF в BGN по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = лв0,01026 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 DJF в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01030,0103
Низкий0,01010,0098
В среднем0,01010,0100
Изменение2.00%1.85%
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Соотношение 1 DJF к BGN

За последние 30 дней максимальный курс DJF к BGN составил 0,0103, а минимальный — 0,0101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0101. Изменение курса DJF к BGN в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к BGN составил 0,0103, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0100. Изменение курса DJF к BGN в процентном соотношении составило 1.85.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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DJF в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Болгарский Лев
1 DJF0,01026 BGN
5 DJF0,05130 BGN
10 DJF0,10260 BGN
20 DJF0,20519 BGN
50 DJF0,51299 BGN
100 DJF1,02597 BGN
250 DJF2,56493 BGN
500 DJF5,12985 BGN
1000 DJF10,25970 BGN
2000 DJF20,51940 BGN
5000 DJF51,29850 BGN
10000 DJF102,59700 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Франк Джибути
1 BGN97,46830 DJF
5 BGN487,34150 DJF
10 BGN974,68300 DJF
20 BGN1 949,36600 DJF
50 BGN4 873,41500 DJF
100 BGN9 746,83000 DJF
250 BGN24 367,07500 DJF
500 BGN48 734,15000 DJF
1000 BGN97 468,30000 DJF
2000 BGN194 936,60000 DJF
5000 BGN487 341,50000 DJF
10000 BGN974 683,00000 DJF