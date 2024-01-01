Никарагуанская кордоба (NIO)

Название валюты

Никарагуанская кордоба

C$

Обменный курс для NIO

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из NIO0.02715 0.02486 0.02092 2.27076 4.24793 2.38698 0.04032 0.49332
В NIO36.83090 40.22490 47.79730 0.44038 0.23541 0.41894 24.80190 2.02710

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