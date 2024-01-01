Никарагуанская кордоба (NIO)
Название валюты
Никарагуанская кордоба
Символ валюты
C$
Обменный курс для NIO
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из NIO
|0.02715
|0.02486
|0.02092
|2.27076
|4.24793
|2.38698
|0.04032
|0.49332
|В NIO
|36.83090
|40.22490
|47.79730
|0.44038
|0.23541
|0.41894
|24.80190
|2.02710
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