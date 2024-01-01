尼加拉瓜科多巴 (NIO)

貨幣名稱

尼加拉瓜科多巴

C$

NIO 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從NIO0.02714 0.02537 0.02173 2.26369 4.28093 2.49331 0.04154 0.51044
至NIO36.85060 39.40990 46.01720 0.44176 0.23359 0.40107 24.07270 1.95909

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比較匯率

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