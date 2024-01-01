Гайанский доллар (GYD)
Название валюты
Гайанский доллар
Символ валюты
GY$
Обменный курс для GYD
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из GYD
|0.00479
|0.00439
|0.00369
|0.40090
|0.74978
|0.42147
|0.00712
|0.08721
|В GYD
|208.60000
|227.89600
|270.81500
|2.49436
|1.33372
|2.37263
|140.48200
|11.46680
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