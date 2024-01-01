Гайанский доллар (GYD)

Название валюты

Гайанский доллар

GY$

Обменный курс для GYD

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из GYD0.00479 0.00439 0.00369 0.40090 0.74978 0.42147 0.00712 0.08721
В GYD208.60000 227.89600 270.81500 2.49436 1.33372 2.37263 140.48200 11.46680

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