Белорусские рубли в польские злотые

Сконвертируйте BYN в PLN по реальному обменному курсу

1 000 byn
1 205,07 pln

Br1,000 BYN = zł1,205 PLN

Среднерыночный курс в 03:56
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1 BYN в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,23811,2511
Низкий1,19111,1911
В среднем1,21641,2188
Изменить-2.07%-2.52%
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Соотношение 1 BYN к PLN

За последние 30 дней максимальный курс BYN к PLN составил 1,2381, а минимальный — 1,1911. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2164. Изменение курса BYN к PLN в процентном соотношении составило -2.07.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к PLN составил 1,2511, а минимальный — 1,1911. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2188. Изменение курса BYN к PLN в процентном соотношении составило -2.52.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,281
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,337
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,601
1 AUD0,670,9180,90111,1120,6150,51812,25

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

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BYN в SGD

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BYN в NZD

BYN в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Польский злотый
1 BYN1,20507 PLN
5 BYN6,02535 PLN
10 BYN12,05070 PLN
20 BYN24,10140 PLN
50 BYN60,25350 PLN
100 BYN120,50700 PLN
250 BYN301,26750 PLN
500 BYN602,53500 PLN
1000 BYN1 205,07000 PLN
2000 BYN2 410,14000 PLN
5000 BYN6 025,35000 PLN
10000 BYN12 050,70000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Белорусский рубль
1 PLN0,82983 BYN
5 PLN4,14913 BYN
10 PLN8,29826 BYN
20 PLN16,59652 BYN
50 PLN41,49130 BYN
100 PLN82,98260 BYN
250 PLN207,45650 BYN
500 PLN414,91300 BYN
1000 PLN829,82600 BYN
2000 PLN1 659,65200 BYN
5000 PLN4 149,13000 BYN
10000 PLN8 298,26000 BYN