Белорусские рубли в хорватские куны

Сконвертируйте BYN в HRK по реальному обменному курсу

1 000 byn
2 146,51 hrk

Br1,000 BYN = kn2,147 HRK

Среднерыночный курс в 03:46
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 BYN в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,14722,1666
Низкий2,14392,1439
В среднем2,14672,1470
Изменить-0.02%-0.02%
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Соотношение 1 BYN к HRK

За последние 30 дней максимальный курс BYN к HRK составил 2,1472, а минимальный — 2,1439. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1467. Изменение курса BYN к HRK в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к HRK составил 2,1666, а минимальный — 2,1439. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1470. Изменение курса BYN к HRK в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,284
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,34
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,605
1 AUD0,670,9180,90111,1110,6150,51812,251

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.