История обменного курса боливийский боливиано–уругвайские песо

Обменный курс боливийский боливиано/уругвайские песо сейчас составляет 5,848, отражая изменение в размере 0.349% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.623% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/уругвайские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 5,848, и минимумом, равным 5,780, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.551% уменьшение стоимости.