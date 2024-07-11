История обменного курса боливийский боливиано–украинские гривны

Обменный курс боливийский боливиано/украинские гривны сейчас составляет 5,964, отражая изменение в размере 0.244% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.180% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 5,964, и минимумом, равным 5,863, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.