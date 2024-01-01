История обменного курса боливийский боливиано–танзанийские шиллинги

Обменный курс боливийский боливиано/танзанийские шиллинги сейчас составляет 387,442, отражая изменение в размере 0.684% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.120% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 387,442, и минимумом, равным 382,635, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.657% уменьшение стоимости.