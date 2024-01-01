История обменного курса боливийский боливиано–суринамские доллары

Обменный курс боливийский боливиано/суринамские доллары сейчас составляет 4,292, отражая изменение в размере -0.433% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.383% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/суринамские доллары колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 4,353, и минимумом, равным 4,245, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.148% увеличение стоимости.