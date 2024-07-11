История обменного курса боливийский боливиано–шведские кроны

Обменный курс боливийский боливиано/шведские кроны сейчас составляет 1,535, отражая изменение в размере 0.301% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.959% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,543, и минимумом, равным 1,513, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.600% уменьшение стоимости.