История обменного курса боливийский боливиано–сейшельские рупии

Обменный курс боливийский боливиано/сейшельские рупии сейчас составляет 2,015, отражая изменение в размере 0.193% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.545% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 2,181, и минимумом, равным 1,970, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -8.532% уменьшение стоимости.