История обменного курса боливийский боливиано–саудовские риялы

Обменный курс боливийский боливиано/саудовские риялы сейчас составляет 0,544, отражая изменение в размере 0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.079% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/саудовские риялы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,544, и минимумом, равным 0,541, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.