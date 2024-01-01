История обменного курса боливийский боливиано–польские злотые

Обменный курс боливийский боливиано/польские злотые сейчас составляет 0,570, отражая изменение в размере -0.065% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.370% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/польские злотые колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,571, и минимумом, равным 0,564, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.564% уменьшение стоимости.