История обменного курса боливийский боливиано–перуанские новые соли

Обменный курс боливийский боливиано/перуанские новые соли сейчас составляет 0,541, отражая изменение в размере 0.148% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.006% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,546, и минимумом, равным 0,538, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.554% уменьшение стоимости.