История обменного курса боливийский боливиано–новозеландские доллары

Обменный курс боливийский боливиано/новозеландские доллары сейчас составляет 0,239, отражая изменение в размере 0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.815% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,240, и минимумом, равным 0,236, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.549% уменьшение стоимости.