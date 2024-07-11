История обменного курса боливийский боливиано–никарагуанские кордобы

Обменный курс боливийский боливиано/никарагуанские кордобы сейчас составляет 5,350, отражая изменение в размере 0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.206% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/никарагуанские кордобы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 5,353, и минимумом, равным 5,312, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.613% уменьшение стоимости.