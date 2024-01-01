История обменного курса боливийский боливиано–малавийские квачи

Обменный курс боливийский боливиано/малавийские квачи сейчас составляет 251,196, отражая изменение в размере 0.055% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.082% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/малавийские квачи колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 251,705, и минимумом, равным 249,505, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.