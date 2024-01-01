История обменного курса боливийский боливиано–маврикийские рупии

Обменный курс боливийский боливиано/маврикийские рупии сейчас составляет 6,757, отражая изменение в размере -0.205% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.816% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 7,104, и минимумом, равным 6,731, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.799% уменьшение стоимости.