История обменного курса боливийский боливиано–патаки Макао

Обменный курс боливийский боливиано/патаки Макао сейчас составляет 1,167, отражая изменение в размере 0.033% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.103% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/патаки Макао колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,167, и минимумом, равным 1,160, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.540% уменьшение стоимости.