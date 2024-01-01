История обменного курса боливийский боливиано–монгольские тугрики

Обменный курс боливийский боливиано/монгольские тугрики сейчас составляет 492,140, отражая изменение в размере 0.312% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.456% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 492,140, и минимумом, равным 487,736, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.446% увеличение стоимости.