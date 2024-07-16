История обменного курса боливийский боливиано–молдавские леи

Обменный курс боливийский боливиано/молдавские леи сейчас составляет 2,552, отражая изменение в размере -0.330% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.758% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/молдавские леи колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 2,574, и минимумом, равным 2,552, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.561% увеличение стоимости.