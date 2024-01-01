История обменного курса боливийский боливиано–шри-ланкийские рупии

Обменный курс боливийский боливиано/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 43,973, отражая изменение в размере -0.185% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.358% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 44,123, и минимумом, равным 43,580, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.518% уменьшение стоимости.