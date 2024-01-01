История обменного курса боливийский боливиано–киргизские сомы

Обменный курс боливийский боливиано/киргизские сомы сейчас составляет 12,388, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.545% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/киргизские сомы колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 12,478, и минимумом, равным 12,367, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.644% уменьшение стоимости.