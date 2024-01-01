История обменного курса боливийский боливиано–кенийские шиллинги

Обменный курс боливийский боливиано/кенийские шиллинги сейчас составляет 18,994, отражая изменение в размере 0.823% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.329% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 18,994, и минимумом, равным 18,584, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.187% увеличение стоимости.