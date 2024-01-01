История обменного курса боливийский боливиано–японские иены

Обменный курс боливийский боливиано/японские иены сейчас составляет 22,712, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.043% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/японские иены колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 23,037, и минимумом, равным 22,528, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.615% уменьшение стоимости.