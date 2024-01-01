История обменного курса боливийский боливиано–ямайские доллары

Обменный курс боливийский боливиано/ямайские доллары сейчас составляет 22,616, отражая изменение в размере -0.210% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.102% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/ямайские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 22,711, и минимумом, равным 22,590, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.502% увеличение стоимости.