История обменного курса боливийский боливиано–новые израильские шекели

Обменный курс боливийский боливиано/новые израильские шекели сейчас составляет 0,527, отражая изменение в размере -0.187% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 0,528, и минимумом, равным 0,519, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.878% уменьшение стоимости.