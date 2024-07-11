История обменного курса боливийский боливиано–гаитянские гурды

Обменный курс боливийский боливиано/гаитянские гурды сейчас составляет 19,066, отражая изменение в размере -0.275% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.162% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 19,145, и минимумом, равным 18,994, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.541% уменьшение стоимости.