История обменного курса боливийский боливиано–гватемальские кетсали

Обменный курс боливийский боливиано/гватемальские кетсали сейчас составляет 1,123, отражая изменение в размере -0.203% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.060% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,126, и минимумом, равным 1,120, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.529% уменьшение стоимости.