История обменного курса боливийский боливиано–чилийские песо

Обменный курс боливийский боливиано/чилийские песо сейчас составляет 136,281, отражая изменение в размере 2.092% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.507% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 136,281, и минимумом, равным 131,080, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.224% увеличение стоимости.