История обменного курса боливийский боливиано–белорусские рубли

Обменный курс боливийский боливиано/белорусские рубли сейчас составляет 0,473, отражая изменение в размере -0.283% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.022% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/белорусские рубли колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,475, и минимумом, равным 0,472, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.569% уменьшение стоимости.