История обменного курса боливийский боливиано–армянские драмы

Обменный курс боливийский боливиано/армянские драмы сейчас составляет 56,195, отражая изменение в размере -0.227% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость боливийский боливиано оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.060% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс боливийский боливиано/армянские драмы колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 56,412, и минимумом, равным 55,961, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -0.603% уменьшение стоимости.