История обменного курса дирхам ОАЭ–замбийские квачи

Обменный курс дирхама ОАЭ/замбийские квачи сейчас составляет 7,415, отражая изменение в размере 0.482% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.561% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/замбийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 7,423, и минимумом, равным 7,301, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.444%.