История обменного курса дирхам ОАЭ–франки КФА BCEAO

Обменный курс дирхама ОАЭ/франки КФА BCEAO сейчас составляет 166,608, отражая изменение в размере 0.543% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.066% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 167,087, и минимумом, равным 163,363, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.885%.