История обменного курса дирхам ОАЭ–восточно-карибские доллары

Обменный курс дирхама ОАЭ/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,735, отражая изменение в размере -0.001% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,735, и минимумом, равным 0,735, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.012%.