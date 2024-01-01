История обменного курса дирхам ОАЭ–вьетнамские донги

Обменный курс дирхама ОАЭ/вьетнамские донги сейчас составляет 6 884,290, отражая изменение в размере -0.095% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.057% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 6 917,280, и минимумом, равным 6 883,240, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.234%.