История обменного курса дирхам ОАЭ–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс дирхама ОАЭ/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 1,845, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.251% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1,847, и минимумом, равным 1,835, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.400%.