История обменного курса дирхам ОАЭ–турецкие лиры

Обменный курс дирхама ОАЭ/турецкие лиры сейчас составляет 9,356, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.093% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/турецкие лиры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 9,361, и минимумом, равным 9,309, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.277%.