История обменного курса дирхам ОАЭ–тунисские динары

Обменный курс дирхама ОАЭ/тунисские динары сейчас составляет 0,849, отражая изменение в размере 0.233% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.784% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/тунисские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,852, и минимумом, равным 0,840, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.292%.