История обменного курса дирхам ОАЭ–суринамские доллары

Обменный курс дирхама ОАЭ/суринамские доллары сейчас составляет 9,533, отражая изменение в размере 0.997% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.335% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/суринамские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 9,533, и минимумом, равным 9,282, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.330%.