История обменного курса дирхам ОАЭ–шведские кроны

Обменный курс дирхама ОАЭ/шведские кроны сейчас составляет 2,945, отражая изменение в размере 0.977% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.641% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/шведские кроны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,969, и минимумом, равным 2,902, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.799%.