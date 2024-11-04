История обменного курса дирхам ОАЭ–доллары Соломоновых островов

Обменный курс дирхама ОАЭ/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 2,230, отражая изменение в размере -0.491% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.697% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,255, и минимумом, равным 2,226, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.244%.