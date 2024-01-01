История обменного курса дирхам ОАЭ–руандийские франки

Обменный курс дирхама ОАЭ/руандийские франки сейчас составляет 371,375, отражая изменение в размере -0.080% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.174% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/руандийские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 372,933, и минимумом, равным 370,708, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.345%.