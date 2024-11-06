История обменного курса дирхам ОАЭ–сербские динары

Обменный курс дирхама ОАЭ/сербские динары сейчас составляет 29,714, отражая изменение в размере 0.587% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/сербские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 29,792, и минимумом, равным 29,140, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.863%.